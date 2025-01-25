Палмер назвал Ямаля лучшим футбольным вундеркиндом в мире: «Безумие. Он так хорош»
Коул Палмер назвал Ямаля лучшим футбольным вундеркиндом в мире.
«Безумие какое-то. Я не так много видел его в сезоне, но я играл против него в финале Евро. И просто смотреть на него... Безумие. Он так хорош», – сказал футболист «Челси» и сборной Англии.
Напомним, ранее Ямаль впервые получил приз Альдо Ровиры как лучший игрок «Барселоны» в прошлом сезоне.
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