Сергей Гуренко: «Для какой цели «Зенит» подписал Луиса Энрике? Мы не играем в международных матчах. Если его продадут за 40-50 млн евро, значит, правильно подписали»
Сергей Гуренко оценил переход Луиса Энрике в «Зенит».
«Для какой цели «Зенит» подписал Луиса Энрике? Если бы «Зенит» играл в еврокубках и зарабатывал деньги, этот трансфер стоил бы того.
А сейчас мы не играем в международных матчах. Если его потом продадут за 40-50 миллионов евро, значит, его правильно подписали.
А если он уйдет свободным агентом или задешево – это неправильный трансфер», – сказал бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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