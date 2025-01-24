Сергей Гуренко: «Для какой цели «Зенит» подписал Луиса Энрике? Мы не играем в международных матчах. Если его продадут за 40-50 млн евро, значит, правильно подписали»

Сергей Гуренко оценил переход Луиса Энрике в «Зенит».

«Для какой цели «Зенит » подписал Луиса Энрике ? Если бы «Зенит» играл в еврокубках и зарабатывал деньги, этот трансфер стоил бы того.

А сейчас мы не играем в международных матчах. Если его потом продадут за 40-50 миллионов евро, значит, его правильно подписали.

А если он уйдет свободным агентом или задешево – это неправильный трансфер», – сказал бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко .