«Зобнин скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Неправильно держать опытного футболиста в ротации». Гладилин о хавбеке

Валерий Гладилин предрек уход Романа Зобнина из «Спартака».

Последние 4 матча 30-летний хавбек провел в запасе.

«Мне кажется, что Зобнин тоже скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Но все зависит от Романа и руководителей команды, ведь у него действующий контракт с клубом.

Сейчас ему сложно пробиться в основной состав. Если его устраивает нынешняя ситуация, то это другой вопрос. Я даже не вижу, как он может попасть в старт — ему уже искали новую позицию, наигрывая в качестве правого защитника. Неправильно держать опытного футболиста в ротации», — сказал экс-игрок «Спартака ».