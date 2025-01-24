«Зобнин скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Неправильно держать опытного футболиста в ротации». Гладилин о хавбеке
Валерий Гладилин предрек уход Романа Зобнина из «Спартака».
Последние 4 матча 30-летний хавбек провел в запасе.
«Мне кажется, что Зобнин тоже скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Но все зависит от Романа и руководителей команды, ведь у него действующий контракт с клубом.
Сейчас ему сложно пробиться в основной состав. Если его устраивает нынешняя ситуация, то это другой вопрос. Я даже не вижу, как он может попасть в старт — ему уже искали новую позицию, наигрывая в качестве правого защитника. Неправильно держать опытного футболиста в ротации», — сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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