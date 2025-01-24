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  • «Зобнин скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Неправильно держать опытного футболиста в ротации». Гладилин о хавбеке
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«Зобнин скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Неправильно держать опытного футболиста в ротации». Гладилин о хавбеке

Валерий Гладилин предрек уход Романа Зобнина из «Спартака».

Последние 4 матча 30-летний хавбек провел в запасе.

«Мне кажется, что Зобнин тоже скоро уйдет из «Спартака» — у него нет места в составе. Но все зависит от Романа и руководителей команды, ведь у него действующий контракт с клубом. 

Сейчас ему сложно пробиться в основной состав. Если его устраивает нынешняя ситуация, то это другой вопрос. Я даже не вижу, как он может попасть в старт — ему уже искали новую позицию, наигрывая в качестве правого защитника. Неправильно держать опытного футболиста в ротации», — сказал экс-игрок «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoРоман Зобнин
logoСпартак
logoпремьер-лига Англия
Валерий Гладилин
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