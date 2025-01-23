Мерсон о «Ман Сити»: «Будут бороться за топ-4 в АПЛ, а не за титул. «Челси» победит их в субботу»

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» не вернется в чемпионскую гонку в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы занимает пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 38 очков за 22 игры. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 12 очков.

В субботу клуб из Манчестера сыграет в 23-м туре дома против «Челси», который идет 4-м и опережает «горожан» на 2 очка.

– Сможет ли «Манчестер Сити» вернуться в чемпионскую гонку?

– Нет, я думаю, что они будут бороться за топ-4, а не за титул.

«Сити» на выходных предстоит матч с «Челси », и я думаю, что лондонцы победят их, – заявил экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон .

«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я