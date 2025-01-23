Мерсон о «Ман Сити»: «Будут бороться за топ-4 в АПЛ, а не за титул. «Челси» победит их в субботу»
Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» не вернется в чемпионскую гонку в АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы занимает пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 38 очков за 22 игры. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 12 очков.
В субботу клуб из Манчестера сыграет в 23-м туре дома против «Челси», который идет 4-м и опережает «горожан» на 2 очка.
– Сможет ли «Манчестер Сити» вернуться в чемпионскую гонку?
– Нет, я думаю, что они будут бороться за топ-4, а не за титул.
«Сити» на выходных предстоит матч с «Челси», и я думаю, что лондонцы победят их, – заявил экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон.
«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем