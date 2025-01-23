«Зенит» может сыграть с «Сантосом» и «Васко да Гама» дома в марте

«Зенит» может весной сыграть с «Сантосом» и «Васко да Гама».

«Зенит » ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с бразильскими клубами.

По данным «Спорт-Экспресса», одним из соперников сине-бело-голубых может стать «Сантос ». Также рассматривается приглашение «Васко да Гама».

Проведение игр планируется в Санкт-Петербурге в марте, во время паузы на матчи сборных.