«Зенит» может сыграть с «Сантосом» и «Васко да Гама» дома в марте
«Зенит» может весной сыграть с «Сантосом» и «Васко да Гама».
«Зенит» ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с бразильскими клубами.
По данным «Спорт-Экспресса», одним из соперников сине-бело-голубых может стать «Сантос». Также рассматривается приглашение «Васко да Гама».
Проведение игр планируется в Санкт-Петербурге в марте, во время паузы на матчи сборных.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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