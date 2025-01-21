«Фенербахче» покупает у «Астон Виллы» Диего Карлоса за 10+ млн евро с учетом бонусов
«Фенербахче» приобретает у «Астон Виллы» защитника.
Турецкий клуб объявил о принципиальной договоренности касательно перехода Диего Карлоса. 31-летний футболист прибыл в Стамбул на медосмотр.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что за бразильца будет выплачено свыше 10 млн евро с учетом бонусов.
Карлос играл за «Астон Виллу» с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Англии на его счету 10 матчей. Подробно со статистикой защитникам можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
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