Артета перед игрой с «Динамо» Загреб: «Арсенал» в сильной позиции в ЛЧ, время закрепить успех. Постараемся мощно выступить против сильного соперника»
Завтра «Арсенал» примет клуб из Загреба в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«На данный момент мы проделали отличную работу. Мы находимся в сильной позиции, и теперь пришло время закрепить успех дома.
Работа, которую мы вели на протяжении многих месяцев, требует от нас мощного выступления против действительно сильного соперника, и мы постараемся это сделать», – отметил главный тренер «Арсенала».
Также Артета высказался о возможности перерыва для отдыха, если «Арсенал» выйдет в плей-офф.
«Сначала нужно сделать то, что необходимо, а это всегда сложно, ведь речь идет о Лиге чемпионов. Если мы справимся, тогда, конечно, мы рассмотрим все лучшие варианты, чтобы принять правильное решение.
Да, прошлогодний перерыв был очень полезен. С учетом напряженного графика последних трех месяцев он позволил немного перезагрузиться, поработать над определенными аспектами и дать некоторым игрокам отдохнуть.
Было бы здорово, если бы это удалось повторить», – сказал Микель Артета.
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