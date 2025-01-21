Артета перед игрой с «Динамо» Загреб: «Арсенал» в сильной позиции в ЛЧ, время закрепить успех. Постараемся мощно выступить против сильного соперника»

Микель Артета высказался перед игрой с «Динамо» Загреб.

Завтра «Арсенал» примет клуб из Загреба в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«На данный момент мы проделали отличную работу. Мы находимся в сильной позиции, и теперь пришло время закрепить успех дома.

Работа, которую мы вели на протяжении многих месяцев, требует от нас мощного выступления против действительно сильного соперника, и мы постараемся это сделать», – отметил главный тренер «Арсенала ».

Также Артета высказался о возможности перерыва для отдыха, если «Арсенал» выйдет в плей-офф.

«Сначала нужно сделать то, что необходимо, а это всегда сложно, ведь речь идет о Лиге чемпионов. Если мы справимся, тогда, конечно, мы рассмотрим все лучшие варианты, чтобы принять правильное решение.

Да, прошлогодний перерыв был очень полезен. С учетом напряженного графика последних трех месяцев он позволил немного перезагрузиться, поработать над определенными аспектами и дать некоторым игрокам отдохнуть.

Было бы здорово, если бы это удалось повторить», – сказал Микель Артета .