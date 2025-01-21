Александр Мостовой: «Спартаку» нужно не отставать от «Зенита» и активнее работать на трансферном рынке, иначе можно упустить чемпионство»
Александр Мостовой считает, что «Спартаку» нужно подписывать новых игроков.
«Зенит» ранее объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботофого».
«Зенит» покупает новых игроков, потому что понимает, что команде нужна свежая кровь для борьбы за еще одно чемпионство. Это нормальное явление.
Перетряхнуть состав, точечно усилиться – нормальная практика.
«Спартаку» нужно не отставать от «Зенита» и активнее работать на трансферном рынке, иначе можно упустить чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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