Александр Мостовой: «Спартаку» нужно не отставать от «Зенита» и активнее работать на трансферном рынке, иначе можно упустить чемпионство»

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» нужно подписывать новых игроков.

«Зенит» ранее объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботофого».

«Зенит » покупает новых игроков, потому что понимает, что команде нужна свежая кровь для борьбы за еще одно чемпионство. Это нормальное явление.

Перетряхнуть состав, точечно усилиться – нормальная практика.

«Спартаку» нужно не отставать от «Зенита» и активнее работать на трансферном рынке, иначе можно упустить чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой .