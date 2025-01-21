Ананко о «Спартаке» Станковича: «Появились забегания, стенки – приятно посмотреть. Футболисты получают удовольствие, все-таки это живые люди, а не Nintendo или PlayStation»
Дмитрий Ананко оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
«Первое, что бросается в глаза: футболисты получают удовольствие от игры.
В таком состоянии будто крылья у команды вырастают, многое получается. Некоторые ребята подраскрылись, приобрели уверенность.
Появились забегания, стенки – много чего, на что приятно посмотреть. И в физическом плане побежали – это тоже от головы зависит. Если голова тяжелая, то и ноги не будут бежать.
А здесь налицо эмоциональный подъем: все залетает, победы пошли, в том числе над конкурентами.
Все-таки футболисты – это живые люди, а не Nintendo или PlayStation. Об этом забывать нельзя», – сказал бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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