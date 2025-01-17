Диалло набрал 18 очков за хет-трик «Саутгемптону» – первый в карьере. Популярность игрока «МЮ» выросла в 4 раза перед этим туром
«Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).
До 82-й минуты хозяева проигрывали 0:1, но затем Амад Диалло забил 3 мяча: на 82-й, 90-й и 94-й минутах. За игру у полузащитника 18 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +15 за голы), его выбрали 8,72% игроков – популярность Диалло выросла в 4 раза по сравнению с предыдущим туром, где «МЮ» играл с лидирующим «Ливерпулем».
Это первый хет-трик в карьере Амада. В игре с «Саутгемптоном» он забил столько же, сколько в 18 играх чемпионата до этого. Теперь он – лучший бомбардир «МЮ» в АПЛ с 6 голами.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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