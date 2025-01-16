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  • Генич о гонке в РПЛ: «Зенит» — фаворит, весной может накатить. «Краснодар» уперся в потолок, есть вопрос психологии победителя — дрогнет ли он на дистанции»
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Генич о гонке в РПЛ: «Зенит» — фаворит, весной может накатить. «Краснодар» уперся в потолок, есть вопрос психологии победителя — дрогнет ли он на дистанции»

Константин Генич назвал «Зенит» фаворитом сезона Мир РПЛ.

— Если оценивать шансы на чемпионство, кому вы отдает предпочтение?

— «Зениту». Он как был главным фаворитом, так им и остается. Кто бы ни говорил, что у него есть какие-то шероховатости в матчах, проблемы с результатом, пониманием Семака, как выстроить игру с таким обилием классных футболистов, но «Зенит», хоть и второй в таблице, по ощущениям весной может накатить.

«Краснодар», на мой взгляд, уперся в потолок, несмотря на то, что он сейчас первый и обыграл «Зенит». Думаю, «быки» сделают хорошие трансферы. Но вопрос еще в том, как новички впишутся в достаточно отлаженную игру команды. Кроме того, есть вопрос психологии победителя — дрогнут ли они на дистанции. «Краснодар» в гонке, но, думаю, чемпионом не станет.

— Вам не кажется, что мы считаем «Зенит» фаворитом лишь из-за предыдущих успехов?

— Преимущество петербуржцам отдают те, кто следит за российским футболом. Потому что они знают силу «Зенита», его игроков и то, что у этой команды неограниченный, бескрайний потенциал. Мы все прекрасно понимаем, что, если он играет в свою мощь и в свою силу, сдержать его очень тяжело. 

Да, петербуржцы все время находят для себя новые стимулы: обыграть «Спартак» в год его столетия, добиться большего количества титулов, чем красно-белые в российской истории. Это все не то, что выдуманные или эфемерные задачи... но они есть. И «Зенит» благополучно их решал. 

В этом сезоне снова серьезные амбиции. Когда-нибудь у нас такое было, чтобы город провозглашал год в честь футбольного клуба? Чтобы в Москве сказали: это будет год «Спартака» или «Динамо», – сказал комментатор.

После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, но «быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим, отставая на 2 балла.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
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