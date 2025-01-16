«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании в 14-й раз за 15 последних лет
«Барселона» разгромила «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании.
«Блауграна» вышла в 1/4 финала турнира в 14-й раз за 15 последних лет.
Единственный вылет «Барсы» в 1/8 финала за этот период случился 20 января 2022 года – поражение в гостях от «Атлетика» (2:3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Педро Мартина в Х
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