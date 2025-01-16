«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании в 14-й раз за 15 последних лет

«Барселона » разгромила «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Блауграна» вышла в 1/4 финала турнира в 14-й раз за 15 последних лет.

Единственный вылет «Барсы» в 1/8 финала за этот период случился 20 января 2022 года – поражение в гостях от «Атлетика» (2:3).