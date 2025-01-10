«Бачка Топола» выкупил Баняца у «Краснодара». Хавбек подтвердил

«Бачка Топола» выкупил права на Михайло Баняца у «Краснодара».

Эту информацию подтвердил сам полузащитник.

«Бачка» выкупила права на меня? Да, это правда», – сказал Баняц.

Летом «Краснодар » отдал игрока в аренду сербскому клубу на год. Хавбек перешел в «Краснодар» в 2022 году как раз из «Бачка Топола».

В текущем сезоне на счету Баняца 25 матчей, 2 гола и 4 ассиста во всех турнирах. Полная статистика 25-летнего хавбека доступна здесь .

После первой части сезона «Бачка Топола» занимает 7-е место в турнирной таблице сербской Суперлиги, набрав 28 очков.