Камоцци о назначении Кахигао: «Ошибка руководства «Спартака». Он работал в «Арсенале»? Это ничего не значит»
Франко Камоцци раскритиковал назначение Франсиса Кахигао спортдиректором «Спартака».
«Кахигао работал в «Арсенале»? Это ничего не значит. Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао — ошибка руководства «Спартака». Но решение уже принято, будем наблюдать», — сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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