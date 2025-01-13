Камоцци о назначении Кахигао: «Ошибка руководства «Спартака». Он работал в «Арсенале»? Это ничего не значит»

Франко Камоцци раскритиковал назначение Франсиса Кахигао спортдиректором «Спартака».

«Кахигао работал в «Арсенале »? Это ничего не значит. Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао — ошибка руководства «Спартака». Но решение уже принято, будем наблюдать», — сказал бывший советник экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.