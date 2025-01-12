ПАОК проиграл «Волосу», ведя 1:0 к 92-й минуте – это 2-е поражение подряд. Чалов вышел на замену во 2-м тайме
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева открыла счет на 69-й минуте – забил полузащитник Мади Камара после подачи углового, который заработал Чалов, он вышел на поле на 60-й минуте.
На 92-й «Волос» сравнял благодаря автоголу Янниса Михайлидиса, на 94-й забил победный мяч ударом из-за штрафной – отличился 36-летний испанец Педро Конде. После его удара мяч ударился о газон перед вратарем ПАОК Домиником Котарски и отскочил в ворота.
Таким образом, ПАОК проиграл 2-й матч чемпионата Греции подряд и остался на 4-м месте. Между этими поражениями команда вылетела из Кубка Греции от АЕК. «Волос» благодаря победе поднялся с 12-го на 10-е место.
Следующий матч ПАОК проведет против «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова на выезде – игру смотрите в прямом эфире на Спортсе’’, начало 19 января в 20:00 мск.
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