ПАОК проиграл «Волосу», ведя 1:0 к 92-й минуте – это 2-е поражение подряд. Чалов вышел на замену во 2-м тайме

ПАОК уступил «Волосу» в 18-м туре чемпионата Греции.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева открыла счет на 69-й минуте – забил полузащитник Мади Камара после подачи углового, который заработал Чалов, он вышел на поле на 60-й минуте.

На 92-й «Волос » сравнял благодаря автоголу Янниса Михайлидиса, на 94-й забил победный мяч ударом из-за штрафной – отличился 36-летний испанец Педро Конде. После его удара мяч ударился о газон перед вратарем ПАОК Домиником Котарски и отскочил в ворота.

Таким образом, ПАОК проиграл 2-й матч чемпионата Греции подряд и остался на 4-м месте. Между этими поражениями команда вылетела из Кубка Греции от АЕК . «Волос» благодаря победе поднялся с 12-го на 10-е место.

Следующий матч ПАОК проведет против «Ариса » Магомеда-Шапи Сулейманова на выезде – игру смотрите в прямом эфире на Спортсе ’’, начало 19 января в 20:00 мск.