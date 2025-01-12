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Сэйв Трубина в серии пенальти принес «Бенфике» Кубок лиги в финале со «Спортингом». До этого забили все 13 ударов

«Бенфика» выиграла Кубок португальской лиги благодаря сэйву Анатолия Трубина.

 Украинский вратарь отбил удар экс-форварда «Барселоны» Франсишку Тринкау, выступающего за «Спортинг». Это был 14-й удар в серии, предыдущие 13 обе команды реализовали.

Таким образом, «Бенфика» стала обладателем Кубка португальской лиги. Основное время матча завершилось вничью 1:1, по голу забили полузащитник «Бенфики» Андреас Скьеллдуруп и форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш.

Полный матч с комментарием Вадима Лукомского и Сергея Юрана смотрите здесь.

Опубликовано: Sports
logoАнатолий Трубин
logoБенфика
logoБарселона
logoСергей Юран
logoФрансишку Тринкау
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoКубок лиги Португалия
logoАндреас Скьеллеруп
logoВиктор Дьокереш
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