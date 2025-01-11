«Байер» выиграл 9 матчей подряд. Общий счет – 26:7
«Байер» одержал девятую победу подряд.
В пятницу команда тренера Хаби Алонсо обыграла дортмундскую «Борусиию» (3:2) в рамках 16-го тура Бундеслиги.
Эта победа стала для «Байера» девятой подряд. Общий счет – 26:7.
Последняя ничья была 9 ноября против «Бохума» (1:1), последнее поражение – 5 ноября против «Ливерпуля» (0:4) в Лиге чемпионов.
В таблице Бундеслиги «Байер» на очко отстает от «Баварии», у которой есть игра в запасе.
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