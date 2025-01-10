Матч «Боруссия» – «Байер» из-за пробок отложили на 15 минут

Матч дортмундской «Боруссии» и «Байера» не начнется вовремя.

Начало встречи 16-го тура чемпионата Германии отложено на 15 минут из-за пробок.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.