«Папа Льоренте зациклен на экологическом питании, и Маркосу не доставалось мяса в академии «Реала». Ребята делились с ним бутербродами и газировкой – сейчас это настоящая машина». Дмитрий Черышев о хавбеке
Воспитанник «Реала» выступает за «Атлетико» с 2019 года.
«Льоренте в академии «Реала» был очень маленьким, хотя его папа, дедушка и дядя были футболистами, играли за «Реал». Его мама выступала за сборную Испании по баскетболу. Семья была спортивной, а папа [Пако Льоренте] зациклен на экологическом питании. Маркосу часто не доставалось мяса.
Помню, как мы ездили в автобусе на выезды и ребята делились с ним бутербродами и газировкой, пока папа не видел. Льоренте радовался и с удовольствием ел все это. Маркос вырос в прекрасного футболиста, он хорошо видит поле, техничен. Сейчас испанец играет правого хавбека или крайнего защитника с подключением.
У меня Маркос играл в центре. Тогда он отставал в росте, из‑за этого его даже хотели убрать из «Реала». Мы все заступились, сказали, что это человек с большим будущим. Мы его отвоевали, он продолжил расти и крепнуть. В итоге клуб продал Льоренте за 30 миллионов. Это говорит о многом.
Сейчас это настоящая машина, против него очень сложно играть. Цепкость, скорость мышления, азарт от игры — это про него», — сказал бывший тренер академии «Реала».
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