Защитника «Монако» Синго должны были удалить за удар шипами в лицо Доннарумме в матче с «ПСЖ». Судейский департамент Лиги 1 признал ошибку арбитра Летексье и ВАР
К такому мнению пришел судейский департамент Лиги 1.
В матче Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» 18 декабря Синго ударил Доннарумму шипами бутсы в лицо, пытаясь пробить по мячу в момент выхода голкипера «ПСЖ» из ворот – в итоге итальянец не смог продолжить игру. Защитник «Монако», у которого на тот момент уже было предупреждение, не получил карточки.
Судейский департамент Лиги 1 признал ошибку главного арбитра Франсуа Летексье – по мнению комиссии, за удар шипами в лицо Доннарумме Синго должен был быть удален. Судьи, отвечавшие за ВАР, также ошибочно не вмешались в эпизод.
Доннарумме наложили 10 скоб на правую щеку после удара шипами в лицо от Синго. Вратарь «ПСЖ» был недоволен, что защитник «Монако» избежал наказания, и хотел пообщаться с судьей в перерыве
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