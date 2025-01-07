Нванери пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, Артета подтвердил
Итан Нванери выбыл на несколько недель из-за травмы.
17-летний полузащитник «Арсенала» покинул поле в перерыве матча с «Брайтоном» (1:1) в прошлую субботу.
Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что Нванери пропустит «несколько недель» из-за мышечной травмы.
«К сожалению, он получил травму и выбыл на несколько недель. Он сам толком не знал. Сказал: «Я что-то чувствую, но не понимаю, что именно». Он заслужил выйти на поле и уже выходил в старте в нескольких матчах, причем больших матчах, и проявил себя в них, играя на разных позициях.
Мне очень жаль, что травма прервет этот процесс, но это очередной этап его развития. Я очень доволен тем, как он прогрессирует», – сказал Артета.
В текущем сезоне АПЛ англичанин провел 12 матчей и забил 2 гола. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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