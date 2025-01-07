Нванери пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, Артета подтвердил

Итан Нванери выбыл на несколько недель из-за травмы.

17-летний полузащитник «Арсенала » покинул поле в перерыве матча с «Брайтоном» (1:1) в прошлую субботу.

Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что Нванери пропустит «несколько недель» из-за мышечной травмы.

«К сожалению, он получил травму и выбыл на несколько недель. Он сам толком не знал. Сказал: «Я что-то чувствую, но не понимаю, что именно». Он заслужил выйти на поле и уже выходил в старте в нескольких матчах, причем больших матчах, и проявил себя в них, играя на разных позициях.

Мне очень жаль, что травма прервет этот процесс, но это очередной этап его развития. Я очень доволен тем, как он прогрессирует», – сказал Артета.

В текущем сезоне АПЛ англичанин провел 12 матчей и забил 2 гола. Его подробная статистика – здесь .