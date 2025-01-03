«Бока» не продаст Себальоса меньше чем за 20 млн евро. ЦСКА предлагал 4 млн
«Бока Хуниорс» не продаст Эксекиэля Себальоса ЦСКА меньше чем за 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за аргентинского форварда 4 млн евро.
«С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, «Бока» не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов.
К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов», – сообщили в агентстве Ml Sports, представляющем интересы Себальоса.
Эксекиэль Себальос провел 92 матча за «Бока Хуниорс» во всех турнирах и забил 9 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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