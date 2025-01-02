Тамерлан Мусаев смотрит футбол в свободное время: «Так либо вдохновляюсь, либо отдыхаю. Вроде не псих»
— У тебя есть свободное от футбола время?
— Что за свободное время от футбола?
— Что-то не связанное со спортом.
— Есть. Когда все тренировки заканчиваются, все. В семь-восемь часов.
— Что потом?
— Я либо с сестренкой дома сериал смотрю, либо читаю с ней же книжку, либо куда-то уходим.
— Турецкий сериал?
— Если она смотрит турецкий сериал, я ее прогоняю в другую комнату, не смотрю с ней. Потому что там 200 серий надо посмотреть, чтобы на 201-й серии была развязка.
— Ты в свободное время футбол не смотришь?
— (Смеется) Смотрю. Для меня это тоже способ отдыха. Если я футбол смотрю, я либо вдохновляюсь, либо отдыхаю.
— Получается отдохнуть?
— Ну да. Видите, я вроде не псих, – сказал форвард ЦСКА.
Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт
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