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Тамерлан Мусаев смотрит футбол в свободное время: «Так либо вдохновляюсь, либо отдыхаю. Вроде не псих»

Тамерлан Мусаев рассказал, что смотрит футбол в свободное время.

— У тебя есть свободное от футбола время?

— Что за свободное время от футбола?

— Что-то не связанное со спортом.

— Есть. Когда все тренировки заканчиваются, все. В семь-восемь часов.

— Что потом?

— Я либо с сестренкой дома сериал смотрю, либо читаю с ней же книжку, либо куда-то уходим.

— Турецкий сериал?

— Если она смотрит турецкий сериал, я ее прогоняю в другую комнату, не смотрю с ней. Потому что там 200 серий надо посмотреть, чтобы на 201-й серии была развязка.

— Ты в свободное время футбол не смотришь?

— (Смеется) Смотрю. Для меня это тоже способ отдыха. Если я футбол смотрю, я либо вдохновляюсь, либо отдыхаю.

— Получается отдохнуть?

— Ну да. Видите, я вроде не псих, – сказал форвард ЦСКА.

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoТамерлан Мусаев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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