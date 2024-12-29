Четырех футболисток «Ривера» освободили после ареста из-за расизма на матче с «Гремио». Дело не завершено, девушек обязали являться в суд каждый месяц

Четырех футболисток «Ривера» освободили из тюрьмы после матча с «Гремио».

Канделу Диас, Камилу Дуарте, Хуану Кангаро и Милагрос Диас выпустили из тюрьмы при условии, что они будут являться в суд в Сан-Паулу каждый месяц до завершения дела.

В Бразилии аргентинская команда играла в полуфинале кубкового турнира с «Гремио». Матч остановили после того, как Кандела Диас была обвинена в показе обезьяньих жестов болбою.

После жестов Диас началась драка, и футболистки «Гремио» покинули поле в знак протеста. Судья показал красные карточки шести игрокам «Ривера» и прекратил матч, поскольку для продолжения игры не было необходимого минимального количества игроков. В конечном счете победу присудили «Гремио», несмотря на счет 1:1.

Тренер «Гремио» Таиссан Пассос заявила, что ее команда сказала, что игроки «Ранее» ранее называли их «обезьянами».

В конечном счете организаторы женского Кубка Бразилии также отстранили «Ривер» от участия в турнире на два года.

Аргентинские футболистки еще не сделали публичных комментариев по этому делу. Однако «Ривер» также осудил дискриминационные жесты, заявив, что «принимает соответствующие дисциплинарные меры и продолжит работу по искоренению такого поведения».

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