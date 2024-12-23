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  • Невилл сравнил «Ливерпуль» с «МЮ» Фергюсона: «Они не играют в одном стиле весь матч – у них независимое мышление и понимание, что нужно игре»
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Невилл сравнил «Ливерпуль» с «МЮ» Фергюсона: «Они не играют в одном стиле весь матч – у них независимое мышление и понимание, что нужно игре»

Гари Невилл высказался о сходстве «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» его времен.

«Возможно, этот «Ливерпуль» отчасти напоминает мне команду «Манчестер Юнайтед», в которой я играл.

Я вижу Дэвида Бекхэма справа, где Трент Александер-Арнолд делает невероятные навесы, я вижу забегания за спину и множество передач вперед, но в основном я вижу разные футбольные стили в игре.

За последние восемь лет нас приучили к идеологии, где есть установленная философия игры, но я не вижу этого в «Ливерпуле». Я вижу, как они играют тремя или четырьмя разными стилями в одном матче. Я вижу, как они делают длинные передачи нападающим, иногда в контратаке, иногда глубоко и компактно, они начинают с высокого прессинга, а затем меняются.

У них есть возможность сделать все, что необходимо в игре. Если есть контрпрессинг, они могут объединяться, становиться компактными и защищаться как единое целое. Если игра идет, они будут перераспределяются и выдвигаться вперед с высокой линией, но они не играют в каком-то одном стиле непрерывно на протяжении всей игры.

Бывают моменты, когда вы видите Райана Гравенберха и Алексиса Мак Аллистера в полузащите, контролирующих игру, замедляющих ее, сохраняющих владение.

Нас приучили думать, что команда должна играть одним способом, и нельзя адаптироваться к тому, чтобы играть по-разному в разных матчах. Я думаю, это произошло, когда игроки стали немного роботизированными: «Я буду делать то, что мне говорит мой тренер».

У этого «Ливерпуля» независимое мышление, они понимают, что нужно игре. Это то, что напоминает мне о нас. «Ливерпуль» намного лучше, чем я мог их представить в этом сезоне», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoтактика
logoАлексис Мак Аллистер
logoТрент Александер-Арнолд
logoРайан Гравенберх
logoМанчестер Юнайтед
logoДэвид Бекхэм
logoАлекс Фергюсон
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