Поп-корн «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»: разбор тактики после 6:3 (да-да, точно была)

От Палагина и Лукомского.

«Ливерпуль» разнес «Тоттенхэм» (6:3) – и укрепился на первом месте в АПЛ. Большую часть встречи перевес команды Арне Слота был космическим. «Тоттенхэм» уничтожали во всех стадиях. Среди оправданий Энджа Постекоглу – огромный список потерь, но факт, что между командами была пропасть.

Постекоглу полностью повторил состав, который обыграл «МЮ» в Кубке Лиге. В списке недоступных по-прежнему девять игроков, включая основного вратаря и двух центральных защитников.

Слот тоже обошелся без сюрпризов. Самым интригующим нюансом был выход Луиса Диаса на месте центрального нападающего, но голландский тренер прибегает к такому ходу уже не в первый раз.

Слот не дал «Тоттенхэму» разбежаться на старте (любимая часть матча Постекоглу)

Фишка, которую отмечают даже коллеги Арне по цеху, – ходы голландца прямо по ходу игр. Прочитав схему и намерения соперника, Слот делает «Ливерпуль» значительно сильнее. Отсюда такой резкий прогресс команды во вторых таймах. Арне подключает разные приемы – переключение защитного режима + смена структуры + персональные корректировки + выход нацеленных на оборону, когда нужно сушить игру. Иногда хватает какого-то одного, иногда – нескольких. Сразу два источника The Athletic в тренерских штабах клубов АПЛ подтвердили: за Слотом очень сложно угнаться в изменении рисунка игры.

Матч с «Тоттенхэмом» – редкое отклонение для Арне. «Ливерпуль» непривычно резво стартовал. Похожий спурт наблюдался только в игре с «Ман Сити». Вероятное объяснение – попытка Слота нейтрализовать классическую стратегию «шпор». Команда Постекоглу, возможно, лучше всех в АПЛ начинает матчи. Стартовая 15-минутка – с отрывом самая мощная для этого «Тоттенхэма». Разница ударов только на этом отрезке – плюс 31. За остальные 75 минут – плюс 30 (в сумме!).

Одна из причин, почему «шпоры» ставят именно на старт – прессинг. Пока есть силы, давят и вынуждают ошибаться. В идеале делают разницу, которой обычному клубу хватает для победы. Так как речь про «Тоттенхэм» Постекоглу, иногда даже этого запаса не хватает. Как пример – недавний проигрыш «Челси», несмотря на 2:0 к десятой минуте.

Прием, который позволил Слоту потушить активность «шпор», – режим игры в обороне. Обычно «Ливерпуль» стартует в среднем блоке – присматривается, изучает уязвимости и только по ходу начинает постоянно давить. Сегодня с первых минут поставили на высокий прессинг. Вероятно, подтолкнуло отсутствие основных разыгрывающих «шпор» и Фрэйзер Форстер в роли вратаря, через которого нужно выходить в атаку.

Отрезок был не самым безнадежным для «Тоттенхэма», но заложил фундамент для дальнейшего доминирования «Ливерпуля». Вот лишь несколько проявлений уверенного старта:

● Удары – 5:0

● Касания в штрафной – 10:2

● Передачи на чужой трети – 34:14

Так «Тоттенхэм» давно не встречали.

«Тоттенхэм» подставлялся под прессинг – даже с парой Дрэгушин-Грэй

Безумец (сами решите – это оскорбление или комплимент) Эндж Постекоглу решил разыгрывать мяч коротко – даже с Фрэйзером Форстером, Раду Дрэгушином и Арчи Грэем в главных ролях. Розыгрыши начинались именно с них. Все – не основа. Из стартового сочетания в защите вообще был только Педро Порро.

Всего один раз Форстер разыграл от ворот дальним пасом. В остальных случаях сначала следовала попытка короткого розыгрыша – и только потом, если не справлялись с давлением, рассматривали вариант с дальней передачей (ну или теряли мяч).

Абсурдная смелость накладывалась на прессинг «Ливерпуля». Команда Слота душила с перекосом на левую часть поля. Персонально закрывали все варианты, а дальним оставляли только одного соперника – Джеда Спенса.

Такой расклад позволял «Ливерпулю» максимально интенсивно давить в зоне мяча, но оставлял сопернику потенциальный выход в случае доставки мяча на Спенса. Ситуация в пользу «Ливерпуля» – Спенс не обладает выдающимся пасом, чтобы наказывать за предоставленную свободу.

Если удавалось пройти первую волну и доставить мяч на эту сторону, риски потери снижались, но выгодного продолжения атака все равно не получала. В то же время «Ливерпуль» извлекал выгоду из атак, которые в эту зону не добирались – и разбивались о прессинг.

Трент получил свободу – Трент наказал

Крайние защитники – тактические инструменты в руках Арне Слота. В «Ливерпуле» у них нет четкой повторяющейся из матча в матч роли при владении. Расположение постоянно меняется. Об этом подробно рассказывал Трент:

«Моя роль плавно меняется на протяжении всей игры в зависимости от того, как соперник прессингует нас, поэтому в матчах происходит много тактических изменений. Указания Арне разнообразны: куда мне нужно выдвинуться или куда не стоит, когда поддерживать ширину на фланге или опускаться в линию к защитникам, когда идти в полузащиту или занимать позицию «восьмерки», когда Мо смещается с фланга и я поднимаюсь выше в качестве вингера. Все это разные вариации.

Арне дает нам эту информацию всю неделю, перед игрой и во время игры. Он продумывает сценарии, чтобы у нас были ответы на все вопросы по ходу матча: например, если они будут прессинговать, то мы будем располагаться таким образом, а если прессинг будет организован по-другому, то мы будем располагаться иначе. На любую проблему, которую могут создать нам, есть решение».

Трент в такой конфигурации – чит-код. Он может отдавать опасные передачи из любой зоны – из глубины, из широкой позиции и даже из чужой опорной. Стратегия Слота – использование этого оружия там, где соперник наименее интенсивно обороняется.

«Тоттенхэм» – максимально предсказуемая команда, поэтому нужная зона была очевидной. При обороне Сон не отрабатывает до упора, а когда опускается, держится слишком близко к центру. ТАА дисциплинированно располагался в широкой позиции:

Трент с первых минут начал получать свободу. Давать ему время на подготовку паса – очень плохая идея. Это направление здорово помогало «Ливерпулю», пока матч не превратился в полное безумие. Именно так был забит первый гол.

Роль Диаса – еще одна классная адаптация Слота под «Тоттенхэм»

Выбор центрфорварда под конкретного соперника – еще одна штука, за которую Арне принято хвалить. По ходу сезона набралось уже несколько примеров, которые Слот сопровождал очень качественным комментарием после игр. Чтобы не тратить время, сократим список до двух случаев:

● Выход скоростного Дарвина Нуньеса под прессингующий «Борнмут» – помогло в попытке оголить высокую линию. Похвально, учитывая напряженные отношения уругвайца со Слотом.

● Выход Луиса Диаса под тяжеловесного Джонатана Та из «Байера». Как выразился Слот, было попыткой удивить защитника, который специализируется на столбах.

Сегодня Диас тоже стартовал в нападении «Ливерпуля», но роль колумбийца значительно поменялась. В этот раз – не ложная девятка, а вспомогательный левый вингер. Частая история – попытки сдвоить левый фланг с Коди Гакпо.

Почему именно такой вариант? Вероятная разгадка – уязвимость правого защитника «шпор» Педро Порро. Сам по себе неплох в обороне, но по сезону получает слишком мало поддержки от партнеров. Иногда его буквально бросают на растерзание. Соперники подстраиваются и даже видят в Порро мишень для изменения характера матча. Этим уже пользовались Фабиан Хюрцелер из «Брайтона» и тренирующий «Челси» Энцо Мареска. Сегодня список пополнил Слот.

Еще один комплимент Арне прилетает за вторую часть заготовки. Смещения Диаса на левый фланг не создавали пустоту в штрафной «Тоттенхэма». Позицию центрфорварда постоянно кто-то занимал. По матчу испробовали три варианта – Салах + Собослаи + Мак Аллистер. Иногда открывались все вместе.

Особенно радостно за венгра. Его рывки в штрафную – максимально недооцененная фишка при Слоте. Из-за отсутствия голов редко получает признание, хотя всегда качественно выбирает момент. Иногда перехватывает внимание защитника, иногда создает численный перевес, которым пользуется партнер по команде. Иногда у Доминика даже крадут голы – вспомните игру с «Ман Юнайтед», когда первым на мяче оказался Диас.

Сегодня – редкий случай, когда не только признание гиков, но и результативные действия. В общей сложности 13 раз коснулся мяча в штрафной «Тоттенхэма» – невероятные цифры для полузащитника. Рывки были особенно полезны против резервной пары ЦЗ, у которой мало опыта и химии.

У Салаха – 2+2. Во втором тайме «Ливерпуль» работал на его рекорд

Салах прекрасно отыграл весь матч, но во втором тайме вокруг Мо были не только привычные механизмы, но и спецадаптация, которая помогла ему развить успех.

Египтянин оставался в заведомо высокой позиции – и получил освобождение от возвращения в оборону. Полного освобождения в «Ливерпуле» быть не может – Мо работал в прессинге, но в позиционку с командой почти не опускался.

Вероятный мотив – понимание Слота, что при манере «Тоттенхэма» матч раскроется в обе стороны, а Салах в таком рисунке опаснее всего как постоянная контратакующая угроза. В таком режиме он принесет больше пользы, чем при полной оборонительной отдаче.

Четвертый гол показателен в этом отношении. В момент перехода мяча Салах – единственный игрок «Ливерпуля» вне кадра:

Это дает ему вот такую фору при развитии контратаки:

Чтобы сбалансировать такую роль Салаха, Гакпо иногда приходилось опускаться крайним защитником в линию:

Обычно «Ливерпуль» обороняется цельно во всех стадиях. В этом случае Слот умышленно разбалансировал команду в сторону атаки в одном конкретном направлении. Решение идеально подошло характеру соперника и моменту встречи.

Что с защитой «Ливерпуля»? 8 голов за три тура АПЛ

В последних трех турах АПЛ пропущено 8 голов – столько же, сколько за все предыдущие матчи. Благодаря топовой атаке «Ливерпуль» все равно набирает очки и лидирует, но повод для беспокойства точно есть. Опасения четко делятся на две части.

Первая – контекст этих игр. Получились на редкость хаотичными для «Ливерпуля» Слота. Ротация состава, удаление, замены при удачном счете – все это может ударить по надежности.

Вторая – травма Ибраимы Конате. Проблемы начались почти сразу. Француз – лидер меганадежной обороны «Ливерпуля» вместе с Ван Дейком. Набрал настолько монструозную форму, что под его крылом расцвел в защите даже Трент.

Нельзя не отметить соперников. Теперь почти все метят в зону, которая осталась без Конате. У «Жироны» и «Фулхэма» пропорция атак через левый (правый для «Ливерпуля») фланг доходила до 50%. Джо Гомес в роли страхующего вполне хорош, но из-за объема моментов даже ему нужна поддержка.

Сегодня «Тоттенхэм» пытался вернуться, наказывая Райана Гравенберха именно за попытки помочь. Когда голландца тянуло в правую сторону, по цепочке оголялась опорная.

Важно подчеркнуть, что большую часть матча проблема даже не давала о себе знать. «Тоттенхэм» начал обострять, только когда гости расслабились. При этом похожие по типологии моменты создавались соперниками и в других матчах – когда «Ливерпуль» не имел такого же перевеса по счету.

Хорошая новость: совсем скоро Конате должен вернуться. Ориентируются на первые недели января. Ближайшие соперники едва ли накажут, но у «Тоттенхэма» будет еще один шанс в Кубке Лиги.

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С одной стороны, действия Постекоглу (или, напротив, бездействие вопреки кризису в обороне) – тактический суицид. «Ливерпуль» закономерно наказал.

С другой, парковать автобус с таким качеством защиты – потенциально еще более спорный ход. Тогда бы меньше обсуждали необычные маневры тренера, но поражение было бы настолько же неизбежным. Истинная беда в том, что «Тоттенхэм» вообще оказался в таком кадровом кризисе. При этом нельзя забывать, что, сохраняя верность стилю, они все еще способны побеждать соперников попроще «Ливерпуля» именно в открытых матчах (например, недавние 4:3 с «МЮ»).

Однозначно выигрышной стратегии в таком раскладе нет. Постекоглу продолжает выбирать однозначно веселую. Такая неординарность бросает вызов стандартизированным ходам, к которым привыкла публика – бесит, но в то же время восхищает.

Что по «Ливерпулю»? «Ливерпуль» очень хорошо играет в футбол. Пожалуй, лучше всех в мире.

0:3 – «МЮ» влетел «Борнмуту». Прямо как при Тен Хаге

Фото: AFP /GLYN KIRK