Конте о 2:1 с «Дженоа»: «Второй тайм должен стать для «Наполи» уроком. Мы сбавили обороты и могли упустить победу»

Антонио Конте оценил победу «Наполи» над «Дженоа» (2:1) в Серии А.

«Я очень доволен первым таймом, но второй должен стать для нас уроком. Я сказал игрокам, что игра, показанная после перерыва, больше не должна повториться – мы сбавили обороты и могли упустить победу самым абсурдным образом.

Если у нас есть амбиции и желание бороться за призовые места, то нужно играть все 95 минут. Лучшей защитой для нас должна быть атака, нельзя отходить назад и позволять сопернику перехватывать инициативу. Сегодня нам повезло – все легко могло закончиться горькими слезами, а мне этого не нужно», – сказал тренер «Наполи ».