Аслани прямым ударом с углового забил «Удинезе» в Кубке Италии. Это 1-й гол хавбека «Интера» в сезоне

Кристьян Аслани забил прямым ударом с углового в Кубке Италии.

«Интер» играет с «Удинезе» (2:0, перерыв) в 1/8 финала турнира. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 47-й минуте матча хавбек миланцев пробил прямым ударом с углового флажка, закрутив мяч в сетку.

Это первый мяч хавбека «Интера» за клуб в текущем сезоне. В Серии А албанец пока не забивал – на его счету 8 матчей и 1 результативная передача. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .