Аслани прямым ударом с углового забил «Удинезе» в Кубке Италии. Это 1-й гол хавбека «Интера» в сезоне
Кристьян Аслани забил прямым ударом с углового в Кубке Италии.
«Интер» играет с «Удинезе» (2:0, перерыв) в 1/8 финала турнира. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 47-й минуте матча хавбек миланцев пробил прямым ударом с углового флажка, закрутив мяч в сетку.
Это первый мяч хавбека «Интера» за клуб в текущем сезоне. В Серии А албанец пока не забивал – на его счету 8 матчей и 1 результативная передача. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем