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Писарев о Карпине: «Готов быть тренером топ-клуба. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых мешало ему стать топовым тренером раньше»

Николай Писарев считает, что Валерий Карпин готов возглавить топ-клуб.

– Валерий Карпин – это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.

– Это какие?

– У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ‑клуба.

– Бывает такое, что вы можете с ним поспорить о чем‑то?

– Бывает. Но нужно быть тонким психологом, когда ты что‑то пытаешься ему доказать и навязать. Надо делать все так, чтобы это в итоге было в том числе и его решение. Если что‑то сказать ему в лоб, то он ответит тебе: «Так, ты свободен». Важно соблюдать меру и понимать, когда ты это делаешь. Все зависит от его эмоционального состояния, – сказал тренер сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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