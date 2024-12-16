Писарев о Карпине: «Готов быть тренером топ-клуба. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых мешало ему стать топовым тренером раньше»
– Валерий Карпин – это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.
– Это какие?
– У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ‑клуба.
– Бывает такое, что вы можете с ним поспорить о чем‑то?
– Бывает. Но нужно быть тонким психологом, когда ты что‑то пытаешься ему доказать и навязать. Надо делать все так, чтобы это в итоге было в том числе и его решение. Если что‑то сказать ему в лоб, то он ответит тебе: «Так, ты свободен». Важно соблюдать меру и понимать, когда ты это делаешь. Все зависит от его эмоционального состояния, – сказал тренер сборной России.
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