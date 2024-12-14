«Бавария» проиграла в Бундеслиге впервые при Компани, но остается 1-й в таблице
Прервалась серия «Баварии» без поражений в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани уступила «Майнцу» в 14-м туре – 1:2.
Это первое поражение мюнхенцев в текущем чемпионате. До сегодняшнего матча у них было 10 побед и 3 ничьих с начала сезона.
При этом «Бавария» в любом случае сохранит первую строчку в таблице по итогам тура. У нее 33 очка, у «Байера» – 29, а у «Айнтрахта» – 27 и игра в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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