«Бавария» проиграла в Бундеслиге впервые при Компани, но остается 1-й в таблице

Прервалась серия «Баварии» без поражений в Бундеслиге.

Команда Венсана Компани уступила «Майнцу » в 14-м туре – 1:2.

Это первое поражение мюнхенцев в текущем чемпионате. До сегодняшнего матча у них было 10 побед и 3 ничьих с начала сезона.

При этом «Бавария » в любом случае сохранит первую строчку в таблице по итогам тура. У нее 33 очка, у «Байера» – 29, а у «Айнтрахта» – 27 и игра в запасе.