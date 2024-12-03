Алип избежал перелома в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» подвернул стопу и пропустит около трех недель («СЭ»)
Нуралы Алип избежал серьезной травмы.
Защитник «Зенита» подвернул стопу и был заменен на 82-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3).
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Алип избежал перелома. Точные сроки восстановления футболиста станут понятны к концу этой недели, но уже известно, что операция ему не понадобится. По предварительной информации, восстановление Алипа займет около трех недель. Если реабилитация пойдет по плану, то казахстанский защитник вернется в общую группу на первом сборе «Зенита» в Катаре – он начнется в середине января.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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