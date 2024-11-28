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  • «Монако» пожалуется в УЕФА на судейство в матче ЛЧ с «Бенфикой». Обренович удалил Синго, жестами призывал Керера замолчать и показал желтую Хюттеру за споры
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«Монако» пожалуется в УЕФА на судейство в матче ЛЧ с «Бенфикой». Обренович удалил Синго, жестами призывал Керера замолчать и показал желтую Хюттеру за споры

«Монако» обратится в УЕФА с жалобой на судейство в матче с «Бенфикой».

Вчера команды сыграли в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб добился победы со счетом 3:2, проигрывая 1:2 к 84-й минуте. «Монако» заканчивал матч в меньшинстве из-за удаления Вилфрида Синго.

Как сообщает L’Équipe, клуб Лиги 1 напишет в УЕФА письмо, в котором выразит недовольство судейством в этом матче. Монегаски рассержены на арбитра Раде Обреновича, который всего в третий раз работал на матче Лиги чемпионов.

По мнению «Монако», словенский судья «принимал сомнительные решения и проявлял довольно ограниченную позицию».

В частности, он дал желтую карточку за протесты Денису Закарии, хотя тот имел право дискутировать с ним как капитан. Это произошло после фола Альваро Фернандеса Каррераса на Вилфриде Синго, который мог принести испанскому защитнику вторую желтую карточку. В конечном итоге за две карточки был удален именно ивуариец.

Но прежде всего «Монако» хочет обратить внимание на поведение арбитра. Так, перед тем, как показать желтую карточку Тило Кереру, также пришедшему оспорить подкат Каррераса, судья неоднократно жестами призывал его замолчать.

После финального свистка Обренович поначалу отказался пожать руку главному тренеру клуба Ади Хюттеру, а когда тот попытался вступить в дискуссию, сразу же показал желтую карточку и ему.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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Раде Обренович
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