Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам (41) в ЛЧ, обогнав Месси. До Роналду – 1 пас
Анхель Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам в истории Лиги чемпионов.
Вингер «Бенфики» сделал две голевые передачи в матче с «Монако» (3:2), теперь у него 41 ассист за карьеру в турнире.
Таким образом, 36-летний аргентинец обогнал Лионеля Месси, на счету которого 40 результативных пасов.
Рекордсмен Лиги чемпионов – Криштиану Роналду с 42 ассистами.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости