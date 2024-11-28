Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам (41) в ЛЧ, обогнав Месси. До Роналду – 1 пас

Анхель Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам в истории Лиги чемпионов.

Вингер «Бенфики» сделал две голевые передачи в матче с «Монако» (3:2), теперь у него 41 ассист за карьеру в турнире.

Таким образом, 36-летний аргентинец обогнал Лионеля Месси , на счету которого 40 результативных пасов.

Рекордсмен Лиги чемпионов – Криштиану Роналду с 42 ассистами.