Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Астерасом». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 20:30 мск
ПАОК проведет выездной матч 12-го тура Суперлиги Греции, смотрите его на Спортсе.
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева идет на 4-м месте, соперник – на 7-м. Комментировать игру на Спортсе’’ будет Эльвин Керимов.
ПАОК отстает от лидирующих АЕК, «Олимпиакоса» и «Ариса» Шапи на 1 очко, у «Ариса» на один матч больше, команда проиграла в 12-м туре.
Опубликовано: Sports
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