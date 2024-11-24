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Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Астерасом». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 20:30 мск

ПАОК проведет выездной матч 12-го тура Суперлиги Греции, смотрите его на Спортсе.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева идет на 4-м месте, соперник – на 7-м. Комментировать игру на Спортсе’’ будет Эльвин Керимов.

ПАОК отстает от лидирующих АЕК, «Олимпиакоса» и «Ариса» Шапи на 1 очко, у «Ариса» на один матч больше, команда проиграла в 12-м туре.

Таблица чемпионата Греции

Опубликовано: Sports
результаты
logoФедор Чалов
logoЭльвин Керимов
logoАстерас
logoвысшая лига Греция
logoПАОК
logoМагомед Оздоев
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