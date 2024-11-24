Шахин о 4:0 с «Фрайбургом»: «Боруссия» хорошо использовала пространство, показала динамичную, зрелую игру»
Нури Шахин оценил победу над «Фрайбургом» (4:0) в Бундеслиге.
«Мы хорошо использовали пространство, показывали динамичный футбол, хорошо атаковали позиционно и имели несколько моментов забить.
После нашей ошибки в начале атаки у «Фрайбурга» был тройной момент. В остальном мы ничего им толком не позволили создать. Мои ребята показали зрелую игру», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости