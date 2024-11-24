Шахин о 4:0 с «Фрайбургом»: «Боруссия» хорошо использовала пространство, показала динамичную, зрелую игру» 

Нури Шахин оценил победу над «Фрайбургом» (4:0) в Бундеслиге.

«Мы хорошо использовали пространство, показывали динамичный футбол, хорошо атаковали позиционно и имели несколько моментов забить.

После нашей ошибки в начале атаки у «Фрайбурга » был тройной момент. В остальном мы ничего им толком не позволили создать. Мои ребята показали зрелую игру», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».