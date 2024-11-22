«Интер» готов подписать Мерета летом, если вратарь не продлит контракт с «Наполи»
«Интер» готов подписать Алекса Мерета летом, если тот не продлит контракт с «Наполи».
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
По данным источника, неаполитанцы ведут переговоры с 27-летним вратарем сборной Италии о новом соглашении, но стороны вряд ли договорятся. Действующий договор рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Интер» рассматривает Мерета как долгосрочную замену Яну Зоммеру, которому в декабре исполнится 36 лет.
Минувшим летом миланцы бесплатно подписали хавбека Петра Зелиньского, отказавшегося продлевать контракт с «Наполи».
Неаполитанцы купили Мерета в 2019 году у «Удинезе» за 26 млн евро. В 9 матчах текущего сезона Серии А голкипер 6 раз сыграл на ноль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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