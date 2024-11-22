«Интер» готов подписать Мерета летом, если вратарь не продлит контракт с «Наполи»

«Интер » готов подписать Алекса Мерета летом, если тот не продлит контракт с «Наполи ».

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

По данным источника, неаполитанцы ведут переговоры с 27-летним вратарем сборной Италии о новом соглашении, но стороны вряд ли договорятся. Действующий договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Интер» рассматривает Мерета как долгосрочную замену Яну Зоммеру , которому в декабре исполнится 36 лет.

Минувшим летом миланцы бесплатно подписали хавбека Петра Зелиньского, отказавшегося продлевать контракт с «Наполи».

Неаполитанцы купили Мерета в 2019 году у «Удинезе» за 26 млн евро. В 9 матчах текущего сезона Серии А голкипер 6 раз сыграл на ноль.