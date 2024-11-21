«Рубин» намерен предложить Рожкову новый контракт и повторить условия «Динамо» («Бизнес Online»)

«Рубин» хочет удержать Илью Рожкова в команде.

Ранее появилась информация , что «Динамо » приобретет 19-летнего защитника за три миллиона евро.

По данным «Бизнес Online», в «Рубин » не поступало уведомлений по Рожкову. В клубе намерены бороться за воспитанника.

«Рубин» намерен предложить новый контракт и повторить условия «Динамо».

В текущем сезоне Мир РПЛ Рожков провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.