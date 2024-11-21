«Рубин» намерен предложить Рожкову новый контракт и повторить условия «Динамо» («Бизнес Online»)
«Рубин» хочет удержать Илью Рожкова в команде.
Ранее появилась информация, что «Динамо» приобретет 19-летнего защитника за три миллиона евро.
По данным «Бизнес Online», в «Рубин» не поступало уведомлений по Рожкову. В клубе намерены бороться за воспитанника.
«Рубин» намерен предложить новый контракт и повторить условия «Динамо».
В текущем сезоне Мир РПЛ Рожков провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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