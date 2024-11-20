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Игроки «Реала» не получили травм в сборных. 6 футболистов сегодня занимались в общей группе, Винисиус и Вальверде завтра присоединятся к команде

Все игроки «Реала» вернулись из сборных без травм.

В ноябре в свои национальные команды были вызваны 8 футболистов мадридского клуба.

Как сообщает As, в среду к общей группе «Реала» присоединились Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Лука Модрич, Браим Диас и Арда Гюлер. Ожидается, что Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, прилетевшие в Мадрид сегодня днем, присоединятся к команде завтра.

В первом матче после международной паузы «Реал» на выезде сыграет с «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБраим Диас
logoФедерико Вальверде
logoАнтонио Рюдигер
logoЛука Модрич
logoЭдуардо Камавинга
logoДжуд Беллингем
logoАрда Гюлер
logoВинисиус Жуниор
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