Игроки «Реала» не получили травм в сборных. 6 футболистов сегодня занимались в общей группе, Винисиус и Вальверде завтра присоединятся к команде

Все игроки «Реала» вернулись из сборных без травм.

В ноябре в свои национальные команды были вызваны 8 футболистов мадридского клуба.

Как сообщает As, в среду к общей группе «Реала » присоединились Антонио Рюдигер , Эдуардо Камавинга , Джуд Беллингем , Лука Модрич , Браим Диас и Арда Гюлер. Ожидается, что Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, прилетевшие в Мадрид сегодня днем, присоединятся к команде завтра.

В первом матче после международной паузы «Реал» на выезде сыграет с «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.