Игроки «Реала» не получили травм в сборных. 6 футболистов сегодня занимались в общей группе, Винисиус и Вальверде завтра присоединятся к команде
Все игроки «Реала» вернулись из сборных без травм.
В ноябре в свои национальные команды были вызваны 8 футболистов мадридского клуба.
Как сообщает As, в среду к общей группе «Реала» присоединились Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Лука Модрич, Браим Диас и Арда Гюлер. Ожидается, что Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, прилетевшие в Мадрид сегодня днем, присоединятся к команде завтра.
В первом матче после международной паузы «Реал» на выезде сыграет с «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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