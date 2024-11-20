Защитник «Сан-Хосе» Акапо о Месси: «В МЛС созданы все условия, чтобы Лео блистал. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его»
Карлос Акапо оценил значение Лионеля Месси для МЛС.
Аргентинец перешел в «Интер Майами» в июне 2023 года из «ПСЖ».
«Его приезд в США был потрясающим. Это заметно во всем. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его. С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы Месси блистал», – сказал защитник «Сан-Хосе Эрткуэйкс» Карлос Акапо.
Месси повторил рекорд по передачам на уровне сборных – 58. Столько же у Донована
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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