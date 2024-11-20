Защитник «Сан-Хосе» Акапо о Месси: «В МЛС созданы все условия, чтобы Лео блистал. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его»

Карлос Акапо оценил значение Лионеля Месси для МЛС.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» в июне 2023 года из «ПСЖ».

«Его приезд в США был потрясающим. Это заметно во всем. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его. С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы Месси блистал», – сказал защитник «Сан-Хосе Эрткуэйкс » Карлос Акапо.

Месси повторил рекорд по передачам на уровне сборных – 58. Столько же у Донована