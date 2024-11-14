Мостовой о словах Дзюбы про комментаторов: «Интервью не читал – что такого Артем сказал? Видно же, если кто-то кому-то зализывает. Я бы тоже так говорил»

Александр Мостовой согласился с критикой Артема Дзюбы в адрес комментаторов.

Нападающий «Акрона » ранее поддержал мнение Валерия Карпина : «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

«Я это интервью не читал и не смотрел, мне просто все звонили и спрашивали, вырывали его цитаты, какие-то фразы.

Думаю, в принципе, то, что он там сказал про комментаторов – а что такого он сказал? Я бы тоже так говорил. Если кто-то кому-то зализывает, это же видно, мы же это знаем. Если он 30 минут говорит одну фамилию постоянно, потом команда пропускает гол, он забывает про него и говорит про другого, я думаю: «Вы что, издеваетесь?» Он хороший был 30 минут, ты его фамилию кричал.

И Карпин тогда сказал, что они «Валерий Георгиевич, Валерий Георгиевич» кричат, кричат, потом команда пропускает гол, раз – его нет. Здесь нормально. А про другое он имеет право говорить, почему нет?» – сказал бывший игрок сборной России.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Александр Мостовой: «Александр Мостовой давно говорил о комментаторах то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю»