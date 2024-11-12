У Кабаля может быть травма «крестов». Защитник пройдет дополнительное обследование в расположении «Ювентуса»

Хуан Кабаль может выбыть на длительный срок из-за травмы.

Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса » получил травму колена на тренировке сборной Колумбии и покинул расположение национальной команды.

Колумбийские источники опасаются, что футболист повредил крестообразную связку. По возвращении в Турин Кабаль пройдет дополнительное обследования для определения точного диагноза и сроков восстановления, пишет Sky Sport.

В текущем сезоне Кабаль провел 7 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .