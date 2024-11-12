У Кабаля может быть травма «крестов». Защитник пройдет дополнительное обследование в расположении «Ювентуса»
Хуан Кабаль может выбыть на длительный срок из-за травмы.
Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса» получил травму колена на тренировке сборной Колумбии и покинул расположение национальной команды.
Колумбийские источники опасаются, что футболист повредил крестообразную связку. По возвращении в Турин Кабаль пройдет дополнительное обследования для определения точного диагноза и сроков восстановления, пишет Sky Sport.
В текущем сезоне Кабаль провел 7 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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