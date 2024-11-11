Бонгонда о «Спартаке» в 1-м круге РПЛ: «Сыграли много хороших матчей, но потеряли важные очки»
Тео Бонгонда оценил выступление «Спартака» в первом круге сезона Мир РПЛ.
После 15 матчей красно-белые занимают в таблице 5-е место.
«Как по мне, в первой части сезона мы сыграли много хороших игр, но потеряли некоторые очки, которые были важными. Для меня это не значит играть хорошо — нужно выигрывать игры. Футбол — это момент. Мы должны им пользоваться, чтобы закончить оставшуюся часть сезона до паузы хорошо.
Затем увидим, что будет во второй части», — сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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