Оздоев попросил у Скоулза автограф для отца после матча ПАОК с «МЮ». Англичанин расписался на футболке
Магомед Оздоев взял автограф у Пола Скоулза после матча Лиги Европы.
В четверг ПАОК на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).
После матча полузащитник греческого клуба Оздоев попросил Пола Скоулза, который в этот момент работал у кромки поля в качестве эксперта на телевидении, расписаться на футболке.
Этот эпизод попал в трансляцию TNT Sports. Бывший полузащитник «МЮ» рассказал, что Оздоев попросил автограф для своего отца Мустафы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм TNT Sports
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