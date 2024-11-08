Оздоев попросил у Скоулза автограф для отца после матча ПАОК с «МЮ». Англичанин расписался на футболке

Магомед Оздоев взял автограф у Пола Скоулза после матча Лиги Европы.

В четверг ПАОК на выезде уступил «Манчестер Юнайтед » (0:2).

После матча полузащитник греческого клуба Оздоев попросил Пола Скоулза , который в этот момент работал у кромки поля в качестве эксперта на телевидении, расписаться на футболке.

Этот эпизод попал в трансляцию TNT Sports. Бывший полузащитник «МЮ» рассказал, что Оздоев попросил автограф для своего отца Мустафы.