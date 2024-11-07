Алаба начал тренироваться с мячом впервые за 11 месяцев после травмы колена. До выхода на поле – недели
Давид Алаба вернулся к тренировкам с мячом после разрыва «крестов».
Сегодня защитник «Реала» вышел на новый этап восстановления спустя почти 11 месяцев после разрыва крестообразной связки колена, полученной в декабре прошлого года.
Ожидается, что до полного восстановления осталось еще несколько недель, возможно оно завершится только в 2025 году.
Возвращение игрока на поле должно проходить постепенно, как это всегда рекомендуется после подобных травм, а также с учетом перенесенных осложнений, с которыми пришлось столкнуться Алабе.
32-летний футболист перенес две операции на колене.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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