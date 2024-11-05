Неймар пропустит минимум 2 недели из-за повреждения бедра. Бразилец отыграл 43 минуты после восстановления от травмы «крестов»
Названы сроки восстановления Неймара после новой травмы.
Нападающий «Аль-Хилаля» вышел на поле на 58-й минуте матча с «Эстеглялем» (3:0) и покинул его на 87-й из-за повреждения задней поверхности бедра.
Главный тренер саудовской команды Жорже Жезуш сообщил, что бразилец пропустит как минимум две недели.
«Его колено восстановилось, но теперь у него будут подобные проблемы, проблемы с мышцами, потому что он долгое время не играл», – сказал Жезуш.
Напомним, Неймар не играл год из-за травмы крестообразной связки колена. Он вернулся на поле в октябре и суммарно за два матча отыграл 43 минуты.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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