Неймар пропустит минимум 2 недели из-за повреждения бедра. Бразилец отыграл 43 минуты после восстановления от травмы «крестов»

Названы сроки восстановления Неймара после новой травмы.

Нападающий «Аль-Хилаля » вышел на поле на 58-й минуте матча с «Эстеглялем» (3:0) и покинул его на 87-й из-за повреждения задней поверхности бедра.

Главный тренер саудовской команды Жорже Жезуш сообщил, что бразилец пропустит как минимум две недели.

«Его колено восстановилось, но теперь у него будут подобные проблемы, проблемы с мышцами, потому что он долгое время не играл», – сказал Жезуш.

Напомним, Неймар не играл год из-за травмы крестообразной связки колена. Он вернулся на поле в октябре и суммарно за два матча отыграл 43 минуты.