Фонсека об 1:0 с «Монцей»: «Мората был лучшим на поле: то, что он делает для команды, великолепно. Леау хорошо вошел в игру, его реакция важна для меня»
«Россонери» выиграли матч 11-го тура Серии А со счетом 1:0. 5 ноября миланцы встретятся с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Я всегда подхожу к матчам с воодушевлением. Не думаю, что матч с «Реалом» важнее. Они все важны.
Сегодня мы должны были побеждать, играть здесь сложно. Временами мы были недостаточно агрессивны, особенно в первом тайме. У нас были трудности на флангах, Рейндерсу и Фофана было сложно выходить на замену и помогать нашим крайним защитникам. Мы создавали моменты и проявили характер».
О выходе Леау на замену
«Он эффективен, он хорошо вошел в игру. Такая реакция важна для меня, это то, чего я от него хочу. Он готов играть с «Реалом».
О Морате
«Неправда, что у него не было возможностей, для меня он был лучшим игроком матча. То, что он делает для команды, великолепно, он был лучшим на поле», – сказал Фонсека.
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