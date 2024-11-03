Фонсека об 1:0 с «Монцей»: «Мората был лучшим на поле: то, что он делает для команды, великолепно. Леау хорошо вошел в игру, его реакция важна для меня»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подвел итоги игры с «Монцей».

«Россонери» выиграли матч 11-го тура Серии А со счетом 1:0. 5 ноября миланцы встретятся с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Я всегда подхожу к матчам с воодушевлением. Не думаю, что матч с «Реалом» важнее. Они все важны.

Сегодня мы должны были побеждать, играть здесь сложно. Временами мы были недостаточно агрессивны, особенно в первом тайме. У нас были трудности на флангах, Рейндерсу и Фофана было сложно выходить на замену и помогать нашим крайним защитникам. Мы создавали моменты и проявили характер».

О выходе Леау на замену

«Он эффективен, он хорошо вошел в игру. Такая реакция важна для меня, это то, чего я от него хочу. Он готов играть с «Реалом ».

О Морате

«Неправда, что у него не было возможностей, для меня он был лучшим игроком матча. То, что он делает для команды, великолепно, он был лучшим на поле», – сказал Фонсека .