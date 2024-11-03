Мотта о 2:0 с «Удинезе»: «Ювентус» заслуженно победил. Мы могли бы сыграть еще лучше в первом тайме, нам немного не хватило глубины»

Тиаго Мотта заявил, что «Ювентус» заслужил победу над «Удинезе» (2:0).

«Это командная победа, мы провели отличную игру. Мы могли бы сыграть еще лучше в первом тайме, «Удинезе » позволил нам выйти вперед в самом начале.

У нас были интересные моменты, но нам немного не хватило глубины. Во втором тайме «Удинезе» был увереннее, он перестроился в начале. Они хорошо защищались и контратаковали. Мы заслуживали победу на протяжении всех 95 минут.

Мы располагаем самыми разными игроками, всегда важно иметь разнообразие в игровых ситуациях. «Удинезе» атаковал большим числом, естественно, они немного раскрывались, но у нас есть Кенан [Йылдыз], который быстр, и вместе с Копмейнерсом он способен доставить проблем защитникам.

Когда придет время, мы будем делать то, что лучше для команды. Сегодня нужно насладиться этой важной победой и восстановиться, ведь во вторник снова Лига чемпионов, интересная игра против «Лилля», у которого на день отдыха больше», – сказал главный тренер «Ювентуса » в интервью DAZN.