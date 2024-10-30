Матерацци о стычке с Зиданом в финале ЧМ-2006: «Во всем виноват Гаттузо – он обвинил меня, что я не сдержал Зинедина, возникло напряжение. В Италии меня ненавидят сильнее, чем во Франции – не знаю почему»

Марко Матерацци рассказал, что стало причиной стычки с Зинедином Зиданом.

В финале ЧМ-2006 Зидан ударил Матерацци головой в грудь и был удален.

– Вы враг номер один во Франции?

– В Италии – тем более. Не знаю, почему в Италии меня ненавидят больше, чем во Франции. Я несколько раз был в Париже, в Диснейленде, но еще не был в Марселе – ни с какими проблемами я не сталкивался. Думаю, люди поняли, что все, что происходит на поле, остается там. Кроме того, победитель определялся по пенальти, и это было не по моей вине.

Я бы солгал, если бы сказал, что мне все равно, встречусь я с Зинедином Зиданом или нет. У нас была возможность увидеться. Я поздравил его, в частности, с тем, что он завершил карьеру и завоевал три Лиги чемпионов с «Реалом ». Он не только великий игрок, но и великий тренер. Так что почему бы нам не встретиться?

Признаюсь, я не думаю об этом постоянно. Мы никогда не играли вместе, поэтому я не понимаю, почему мы обязательно должны встретиться. Думаю, что он считает так же.

Честно говоря, я ничего не делал. Изначально в этой ситуации виноват Гаттузо. В первом экстра-тайме – не знаю, помните вы или нет, – был сэйв Буффона . Я поспорил об этом с Гаттузо, и он обвинил меня в том, что я не сдержал Зидана, который пробил по воротам, хотя я должен был сдерживать Трезеге. Именно Гаттузо должен был контролировать Зидана. Так что мы с ним сцепились, обвиняя друг друга. А потом я сказал, что у нас были бы проблемы, если бы я не удержал Зидана. Возникло напряжение, и вот к чему оно привело.

Самое главное – это первый гол, потому что Франция была сильнее нас в этом финале, как технически, так и физически. Поэтому я думаю, что если бы мы не сравняли счет сразу после того, как Франция открыла его, то, вероятно, именно сборная Франции выиграла бы этот финал. Нужно уметь признавать свои недостатки, а французы были сильнее нас. Без этого гола, я думаю, мы бы проиграли этот финал, – сказал бывший футболист сборной Италии.