Флик о Касадо: «Невероятно. Это Ла Масия – все видят качество этих футболистов. Он хорош в защите и при игре с мячом»

Ханс-Дитер Флик похвалил академию «Барселоны» после победы над «Баварией».

Каталонский клуб выиграл со счетом 4:1 в матче третьего тура Лиги чемпионов .

Главный тренер «Барселоны» оценил игру 21-летнего полузащитника Марка Касадо .

«Это невероятно. Он очень хорош в защите, в том числе и при игре с мячом. Это Ла Масия. Я очень счастлив. Все видят качество этих футболистов.

Вы могли увидеть это во втором тайме, когда мы объединили усилия и сохранили владение мячом. Это было очень хорошо», – сказал Ханси Флик .

Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов