Флик о Касадо: «Невероятно. Это Ла Масия – все видят качество этих футболистов. Он хорош в защите и при игре с мячом»
Ханс-Дитер Флик похвалил академию «Барселоны» после победы над «Баварией».
Каталонский клуб выиграл со счетом 4:1 в матче третьего тура Лиги чемпионов.
Главный тренер «Барселоны» оценил игру 21-летнего полузащитника Марка Касадо.
«Это невероятно. Он очень хорош в защите, в том числе и при игре с мячом. Это Ла Масия. Я очень счастлив. Все видят качество этих футболистов.
Вы могли увидеть это во втором тайме, когда мы объединили усилия и сохранили владение мячом. Это было очень хорошо», – сказал Ханси Флик.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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