Владелец «Сочи» Ротенберг: «Болею за «Зенит» с детства. Это команда мирового класса»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг признался в симпатиях к «Зениту».

«Я петербуржец, с детства болею за «Зенит ». Хочу, чтобы команда развивалась и достигала высокого уровня.

«Зенит» – команда мирового класса, в ней собраны высококлассные игроки. Они должны побеждать, но спорт есть спорт, все рассудит конец сезона.

Будем надеяться, что к концу сезона «Сочи » выйдет в РПЛ , а «Зенит» будет побеждать», – сказал Ротенберг .