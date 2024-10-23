Владелец «Сочи» Ротенберг: «Болею за «Зенит» с детства. Это команда мирового класса»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг признался в симпатиях к «Зениту».
«Я петербуржец, с детства болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда развивалась и достигала высокого уровня.
«Зенит» – команда мирового класса, в ней собраны высококлассные игроки. Они должны побеждать, но спорт есть спорт, все рассудит конец сезона.
Будем надеяться, что к концу сезона «Сочи» выйдет в РПЛ, а «Зенит» будет побеждать», – сказал Ротенберг.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости